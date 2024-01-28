Давид Де Хеа решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Ведет переговоры с Аль-Шабабом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Давид Де Хеа продолжит карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.
Как говорится в источнике, Давид Де Хеа планировал вернуться в АПЛ, в СМИ писали что им интересовался "Ньюкасл", но до переговоров так и не дошло. 33-летний испанец думал о том, чтобы завершить карьеру, но решил продолжить карьеру в Саудовской профессиональной лиге. Отмечается, что Давид Де Хеа ведет переговоры с Аль-Шабабом.
Напомним, Давид Де Хеа летом 2023 года покинул "Манчестер Юнайтед".
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