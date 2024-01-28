Давид Де Хеа решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Давид Де Хеа продолжит карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

Как говорится в источнике, Давид Де Хеа планировал вернуться в АПЛ, в СМИ писали что им интересовался "Ньюкасл", но до переговоров так и не дошло. 33-летний испанец думал о том, чтобы завершить карьеру, но решил продолжить карьеру в Саудовской профессиональной лиге. Отмечается, что Давид Де Хеа ведет переговоры с Аль-Шабабом.

Напомним, Давид Де Хеа летом 2023 года покинул "Манчестер Юнайтед".