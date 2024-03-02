“Это не журналистика, это бизнес”. Известны расценки Фабрицио Романо за публикацию трансферных слухов

Трансферы и слухи – это неотъемлемая составляющая мира футбола, мало имеющая отношения к самой игре. В ней есть свои культовые герои, к примеру Фабрицио Романо, имеющий десятки миллионов подписчиков в своих социальных сетях.

Романо известен своим выражением “Here we go” обозначающим предстоящий трансфер какого-то футболиста как состоявшийся факт. Источниками информации для Романо чаще всего выступают футбольные агенты и посредники, что итальянец не скрывает. Раскручивание персоны футболиста в соцсетях Романо может благоприятно сказаться на его стоимости и принести агенту дополнительную выгоду. Но является ли информация единственной оплатой услуг Романо?

Tipsbladet указывает, что нет. Материал о Романо появился в этом датском издании из-за истории с 18-летним вингером “Копенгагена” Руни Барджи. В среду Романо написал в твиттере, что талантливый футболист, отметившийся голом в ворота “Манчестер Юнайтед” в ЛЧ, потерял место в основе “Копенгагена” из-за того, что не хочет продлевать свой контракт с клубом.

В “Копенгагене” опровергли эту информацию, а обозреватель Tipsbladet Троэль Тогерсен пишет, что она может служить примером в том, как агенты с помощью Романо оказывают давление на клубы.

“Я знаю, что Фабрицио Романо многие идозилируют. Но я также знаю, что он часто выполняет поручения агентов и получает от них информацию. У нас есть документы, демонстрирующие как компания, представляющая услуги Романо, контактирует с датскими и не только клубами и предлагает им купить огласку. Клубы могут заплатить копейки и Романо напишет что-то о клубе или футболисте своим 20 миллионам подписчикам в сети X (твиттер) и 27 миллионам в инстаграме. Это говорит о многом, что компания, представляющая услуги Романо, пытается наладить отношения с клубами. К тому, что пишет Романо нужно относится с предостережением, потому что он может это делать с коммерческими мотивами. Это не журналистика, это бизнес”, – заключил Тогерсен.

Tipsbladet обратился за комментарием к самому Роману, но не получила его.

О предложениях и расценках компании за Романо рассказало норвежское издание idrettspolitikk.

Как рассказывает Меран Амундсен-Ансари, бывшего маркетингового директора норвежского клуба “Волеренги”, в 2022 году он получил письмо с предложением распространить слухи о футболистах “Волеренги” на платформах Романо.

“Приветствие” от Романо стоило около 200 долларов.

Один пост в социальных сетях – 1100 долларов.

Одно видео – 6000 долларов.

Как пишет idrettspolitikk, сообщения с такими предложениями получали ряд норвежских и датских клубов.

Формально им пишет не сам Фабрицио Романо, а компания под названием Memmo, которая предлагает “прямой доступ к телефону” инсайдера.

Idrettspolitikk обратилась за комментарием к Романо и Memmo, но не получила ответа.

По словам Мерана Амундсена-Ансари, он не воспользовался этой услугой.

“Нам это было нерелевантно. Я работаю семь лет на топ-уровне футболе, я получал много странных писем, но никогда ничего подобного. По идее, это должен быть один из самых известных футбольных “журналистов”. Это совершенно несерьезно, и я помню, что после этой истории я перестал следить за ним в социальных сетях”, – сказал Амундсен-Ансари.