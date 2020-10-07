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Истанбул Башакшехир представил новичка - экс-игрока Днепра
Был свободным агентом
Турецкий "Истанбул Башакшехир" представил атакующего полузащитника 30-летнего бразильца Жулиано.
Он присоединился к клубу на правах свободного агента и подписал контракт на 3 сезона.
До этого времени игрок сборной Бразилии выступал в Саудовской Аравии.
Напомним, что в 2011-2014 годах Жулиано выступал в днепровском "Днепре".
✍ ???????????? pic.twitter.com/19kPtMgabP— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 5, 2020
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Комментарии (4)
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