Истанбул Башакшехир представил новичка - экс-игрока Днепра

Турецкий "Истанбул Башакшехир" представил атакующего полузащитника 30-летнего бразильца Жулиано.

Он присоединился к клубу на правах свободного агента и подписал контракт на 3 сезона.

До этого времени игрок сборной Бразилии выступал в Саудовской Аравии.

Напомним, что в 2011-2014 годах Жулиано выступал в днепровском "Днепре".