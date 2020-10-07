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Истанбул Башакшехир представил новичка - экс-игрока Днепра

Турция
(1 голосов)

Был свободным агентом

Истанбул Башакшехир представил новичка - экс-игрока Днепра
Новина українською

Турецкий "Истанбул Башакшехир" представил атакующего полузащитника 30-летнего бразильца Жулиано.

Он присоединился к клубу на правах свободного агента и подписал контракт на 3 сезона.

До этого времени игрок сборной Бразилии выступал в Саудовской Аравии.

Напомним, что в 2011-2014 годах Жулиано выступал в днепровском "Днепре".

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В статье: Джулиано Жулиано Истанбул ББ (Стамбул) Днепр
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Комментарии (4)
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FC Energy (Новая Каховка)
07.10.2020 в 15:55
А Динамо не понравился? Лучше выглядит чем тот бразилец, которого подписали
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+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 15:58
Ти за ахметівських макак по 17 млн. за штуку переживай.
Ответить
0
-6
FC Energy (Новая Каховка)
07.10.2020 в 16:13
Бокаса, почему ты думаешь, что в праве тыкать, кто за что должен переживать? Отдыхай, комиссар форума
+1
0
Jovan Markoski
07.10.2020 в 16:14
Чмокасса, что ты никак не угомонишься? Человек просто выразил свое мнение.
+4
0


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