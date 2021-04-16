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Дерзкий швед. ВИДЕО мощного гола в матче чемпионата Турции, в котором также забил Кайоде
Нигерець, к слову, до сих пор принадлежит Шахтеру
Фото - sivasspor.org.tr
Ларри Кайоде - арендованный у "Шахтера" форвард из Нигерии - не слишком убедительно проводит сезон в "Сивасспоре". Но в апреле его наконец прорвало. Кайоде забил во втором туре подряд турецкой Суперлиги. На этот раз он помог своей команде осуществить эффектный камбэк и выиграть поединок у "Генчлербирлиги".
На 83-й минуте нигериец замкнул подачу с фланга и сделал счет 2:2, а уже в компенсированное арбитром время "Сивасспор" заставил защитника хозяев срезать мяч в собственные ворота.
GOL! Gençlerbirliği 2 - 2 Sivasspor— PERİTV (@recep_peri) April 16, 2021
83' Kayode pic.twitter.com/PHlp9xHGfd
При этом гости проиграли первый тайм 0:2. И второй гол в исполнении 29-летнего шведского защитника Маттиаса Йоханссона действительно заслуживает внимания. Йоханссон принял пас на правом фланге у центральной линии и смело пошел на соперника. Проскочив трех оппонентов, он вколотил мяч метров с 20-ти под ближнюю штангу. Удар был настолько мощным, что кипер "Сивасспора" не выручил. Одна проблема - этого шедевра оказалось мало даже для ничьей "Генчлербирлиги".
GOL: Gençlerbirliği 2-0 Sivasspor— PERİTV (@recep_peri) April 16, 2021
37' Johansson pic.twitter.com/6UGM06LwvW
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