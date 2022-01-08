Стамбульский клуб предложил контракт Йоахиму Леву на 2,5 сезона

Стамбульский "Фенербахче" проводит свой далеко не самый лучший сезон и думает над приглашением бывшего тренера сборной Германии Йоахима Лева. "Желтые канарейки" предложили специалисту контракт до 2024 года. Об этом сообщает Николо Скира.

Для турецкого клуба кандидатура Лева приоритетна. Недавно "Фенербахче" снова настаивал тренеру принять предложение. Пока окончательного ответа от него не последовало.

Отметим, что в 2006-2021 годах он работал в сборной Германии. В последний раз Лев был на посту главного тренера клуба еще в сезоне 2003-2004, возглавляя венскую "Аустрию".

Напомним, что "Фенербахче" три недели назад уволил главного тренера Витора Перейру, назначив временным наставником Мурат Зеки. Причиной стали неудовлетворительные выступления "желтых канареек" в чемпионате - они занимают 10 место в турецкой Суперлиге, уступая лидеру "Трабзонспору" 22 очка.