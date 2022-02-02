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Галатасарай усилил состав экс-игроком Марселя
Форварду уже 36
Фото: pbs.twimg.com
"Галатасарай" подписал контракт с экс-игроком "Лиона" и "Марселя" Бафетимби Гомисом. 36-летний француз уже согласовал условия договора, который будет рассчитан на на 18 месяцев с возможностью продления еще на год.
Напомним, что в конце минувшего года форвард покинул "Аль-Хиляль".
Стоит отметить, что в сезоне-2017/18 Бафетимби уже играл за "Галатасарай". В текущем сезоне нападающий забил 9 голов в 19 матчах на клубном уровне.
Yuvana hoş geldin Bafetimbi Gomis! ???? pic.twitter.com/ItGBM6lZ4z— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2022
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