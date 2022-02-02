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Галатасарай усилил состав экс-игроком Марселя

Турция
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Форварду уже 36

Галатасарай усилил состав экс-игроком Марселя

Фото: pbs.twimg.com

Новина українською

"Галатасарай" подписал контракт с экс-игроком "Лиона" и "Марселя" Бафетимби Гомисом. 36-летний француз уже согласовал условия договора, который будет рассчитан на на 18 месяцев с возможностью продления еще на год.

Напомним, что в конце минувшего года форвард покинул "Аль-Хиляль".

Стоит отметить, что в сезоне-2017/18 Бафетимби уже играл за "Галатасарай". В текущем сезоне нападающий забил 9 голов в 19 матчах на клубном уровне.

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В статье: Лион Галатасарай (Стамбул) Марсель Бафатемби Гомис
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