Галатасарай усилил состав экс-игроком Марселя

"Галатасарай" подписал контракт с экс-игроком "Лиона" и "Марселя" Бафетимби Гомисом. 36-летний француз уже согласовал условия договора, который будет рассчитан на на 18 месяцев с возможностью продления еще на год.

Напомним, что в конце минувшего года форвард покинул "Аль-Хиляль".

Стоит отметить, что в сезоне-2017/18 Бафетимби уже играл за "Галатасарай". В текущем сезоне нападающий забил 9 голов в 19 матчах на клубном уровне.