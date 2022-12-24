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Топ-матч в Турции. Действующий чемпион остановил действующего лидера таблицы
Фенербахче в гостях проиграл Трабзонспору
Фото: NU.nl
В пятнадцатом туре чемпионата Турции прошел топ-матч. К действующему чемпиону лиги "Трабзонспору" в гости приехал действующий лидер турнирной таблицы "Фенербахче".
Матч оказался насыщенным на события, хотя и не слишком результативным. В поединке было немало грубостей, что выливалось в желтые карточки и удаления. "Красный свет", в частности, перед собой увидел полузащитник "Фенербахче" Мигель Крешпу. Именно это событие стало переломным в игре.
До этого счет был 0:0. А после удаления "канарейки" быстро посыпались. Сначала пропустили от Макси Гомеса, а на 11-й компенсированной – от Трезеге.
"Фенербахче" удержал текущее лидерство, но по потерянным очкам уже уступает "Галатасараю". "Трабзонспор" сейчас четвертый.
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