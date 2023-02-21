Спортивный директор Хатайспора погиб под завалами в результате землетрясения в Турции

Спортивный директор "Хатайспора" Танер Савут погиб в результате землетрясения в Турции, которое произошло в ночь с 5-го на 6-ое октября на юге страны. О смерти своего сотрудника сообщил клуб в социальных сетях.

"Сочувствуем вашей потере. Мы глубоко опечалены потерей нашего спортивного директора Танера Савута. Да помилует Всевышний Аллах нашего наставника, мы выражаем соболезнования его семье и поклонникам. Мы не забудем тебя, Танер. Ты навсегда останешься в наших сердцах", – говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что разибирая завалы нашли тело полузащитника "Хатайспора" Кристиана Атсу. Клуб снялся с чемпионата Турции и не будет продолжать выступления в сезоне.