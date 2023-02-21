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Спортивный директор Хатайспора погиб под завалами в результате землетрясения в Турции
Клуб уже снялся с чемпионата Турции
Фото: twitter.com/Hatayspor_FK
Спортивный директор "Хатайспора" Танер Савут погиб в результате землетрясения в Турции, которое произошло в ночь с 5-го на 6-ое октября на юге страны. О смерти своего сотрудника сообщил клуб в социальных сетях.
"Сочувствуем вашей потере.
Мы глубоко опечалены потерей нашего спортивного директора Танера Савута. Да помилует Всевышний Аллах нашего наставника, мы выражаем соболезнования его семье и поклонникам.
Мы не забудем тебя, Танер. Ты навсегда останешься в наших сердцах", – говорится в заявлении клуба.
Ранее стало известно, что разибирая завалы нашли тело полузащитника "Хатайспора" Кристиана Атсу. Клуб снялся с чемпионата Турции и не будет продолжать выступления в сезоне.
Başımız sağ olsun— Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 21, 2023
Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/RSpFjnV0YZ
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