Эдин Джеко пройдет медосмотр перед переходом в Фенербахче

Нападающий "Интера" Эдин Джеко продолжит карьеру в Турции. Боснийский футболист станет игроком "Фенербахче".

В ближайшее время 37-летний форвард прибудет в Стамбул, чтобы пройти медицинское обследование и завершить переговоры о трансфере. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

По последним данным СМИ, контракт футболиста с "желтыми канарейками" будет рассчитан до лета 2025 года. Его соглашение с "Интером" истекает 30 июня. Стороны не смогли договориться о подписании нового трудового договора.

Джеко выступал за "нерадзурри" с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 он отыграл 52 матча, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. В минувшей кампании он вместе с "Интером" дошел до финала Лиги чемпионов, но минимально уступил "Манчестер Сити" (0:1).