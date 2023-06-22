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Эдин Джеко пройдет медосмотр перед переходом в Фенербахче
Возрастной форвард продолжит карьеру в Турции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Интера" Эдин Джеко продолжит карьеру в Турции. Боснийский футболист станет игроком "Фенербахче".
В ближайшее время 37-летний форвард прибудет в Стамбул, чтобы пройти медицинское обследование и завершить переговоры о трансфере. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
По последним данным СМИ, контракт футболиста с "желтыми канарейками" будет рассчитан до лета 2025 года. Его соглашение с "Интером" истекает 30 июня. Стороны не смогли договориться о подписании нового трудового договора.
Джеко выступал за "нерадзурри" с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 он отыграл 52 матча, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. В минувшей кампании он вместе с "Интером" дошел до финала Лиги чемпионов, но минимально уступил "Манчестер Сити" (0:1).
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023
Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/MH8o5cEEMM
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