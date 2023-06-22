  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Эдин Джеко пройдет медосмотр перед переходом в Фенербахче
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдин Джеко пройдет медосмотр перед переходом в Фенербахче

Турция
(1 голосов)

Возрастной форвард продолжит карьеру в Турции

Эдин Джеко пройдет медосмотр перед переходом в Фенербахче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Интера" Эдин Джеко продолжит карьеру в Турции. Боснийский футболист станет игроком "Фенербахче".

В ближайшее время 37-летний форвард прибудет в Стамбул, чтобы пройти медицинское обследование и завершить переговоры о трансфере. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

По последним данным СМИ, контракт футболиста с "желтыми канарейками" будет рассчитан до лета 2025 года. Его соглашение с "Интером" истекает 30 июня. Стороны не смогли договориться о подписании нового трудового договора.

Джеко выступал за "нерадзурри" с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 он отыграл 52 матча, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. В минувшей кампании он вместе с "Интером" дошел до финала Лиги чемпионов, но минимально уступил "Манчестер Сити" (0:1).

По теме
yellow-arrow
Ждут Луческу? Главный тренер Фенербахче покинул свой пост
yellow-arrow
Луческу получил предложение от болгарского ЦСКА
yellow-arrow
Фенербахче - победитель Кубка Турции впервые с 2013 года
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдин Джеко Фенербахче (Стамбул) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде