Фенербахче объявил о переходе Эдина Джеко

Нападающий Боснии и Герцеговины Эдин Джеко стал игроком "Фенербахче", сообщает официальный сайт команды.

37-летний форвард подписал трудовое соглашение с клубом сроком на 2 года. По информации журналиста Николо Скиры, босниец будет получать 4 млн евро и в год + 1 млн в качестве бонусов.

Джеко перебрался в Турцию на правах свободного агента, так как у него закончился контракт с "Интером". Эдин выступал за "нерадзурри" с лета 2021 года.

В сезоне-2022/23 он отыграл 52 матча, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. В минувшей кампании он вместе с "Интером" дошел до финала Лиги чемпионов, но минимально уступил "Манчестер Сити" (0:1).