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Фенербахче объявил о переходе Эдина Джеко
37-летний босниец перебрался в Турцию
Фото: fenerbahce.org
Нападающий Боснии и Герцеговины Эдин Джеко стал игроком "Фенербахче", сообщает официальный сайт команды.
37-летний форвард подписал трудовое соглашение с клубом сроком на 2 года. По информации журналиста Николо Скиры, босниец будет получать 4 млн евро и в год + 1 млн в качестве бонусов.
Джеко перебрался в Турцию на правах свободного агента, так как у него закончился контракт с "Интером". Эдин выступал за "нерадзурри" с лета 2021 года.
В сезоне-2022/23 он отыграл 52 матча, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. В минувшей кампании он вместе с "Интером" дошел до финала Лиги чемпионов, но минимально уступил "Манчестер Сити" (0:1).
????#CEKOinTown pic.twitter.com/8TcdlzMdNz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023
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