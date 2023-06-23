  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Фенербахче объявил о переходе Эдина Джеко
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фенербахче объявил о переходе Эдина Джеко

Турция
(1 голосов)

37-летний босниец перебрался в Турцию

Фенербахче объявил о переходе Эдина Джеко

Фото: fenerbahce.org

Новина українською

Нападающий Боснии и Герцеговины Эдин Джеко стал игроком "Фенербахче", сообщает официальный сайт команды.

37-летний форвард подписал трудовое соглашение с клубом сроком на 2 года. По информации журналиста Николо Скиры, босниец будет получать 4 млн евро и в год + 1 млн в качестве бонусов.

Джеко перебрался в Турцию на правах свободного агента, так как у него закончился контракт с "Интером". Эдин выступал за "нерадзурри" с лета 2021 года.

В сезоне-2022/23 он отыграл 52 матча, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. В минувшей кампании он вместе с "Интером" дошел до финала Лиги чемпионов, но минимально уступил "Манчестер Сити" (0:1).

По теме
yellow-arrow
Турецкий Трабзонспор заинтересовался Кащуком
yellow-arrow
Эдин Джеко пройдет медосмотр перед переходом в Фенербахче
yellow-arrow
Ждут Луческу? Главный тренер Фенербахче покинул свой пост
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдин Джеко Фенербахче (Стамбул)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fenerbahce.org

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде