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Бывший нападающий Реала переходит в Галатасарай. Мадрид получит 50% с продажи серба

Турция
(1 голосов)

Приходил в "Реал" подменять Бензема

Бывший нападающий Реала переходит в Галатасарай. Мадрид получит 50% с продажи серба

Фото: "Фиорентина"

Новина українською

"Фиорентина" договорилась с "Галатасараем" о продаже Луки Йовича. 25-летний серб дал согласие на переход.

Игроку предлагают контракт на 3 сезона с зарплатой в 3 миллиона евро. Турецкий клуб заплатит за форварда 8 миллионов евро и половину этой суммы получит "Реал", по условиям бесплатного перехода летом 2022-го.

Отмечается, что изначально "фиалки" просили за Йовича 15 миллионов евро.

Йович приходил в "Реал" летом 2019-го, за 65 миллионов евро. В итоге за "Мадрид" он забил всего 3 гола.

В минувшем сезоне Йович провел за "Фиорентину" 50 поединков, забил 13 мячей и забил 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оцеинвает футболиста в 8 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Галатасарай (Стамбул) Фиорентина (Флоренция) Лука Йович
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Источник:
dirilispostasi.com

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
26.06.2023 в 19:53
Все таки умеет Перес вести дела. Шлемазлам только завистливо вздыхать остаётся
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