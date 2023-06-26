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Бывший нападающий Реала переходит в Галатасарай. Мадрид получит 50% с продажи серба
Приходил в "Реал" подменять Бензема
Фото: "Фиорентина"
"Фиорентина" договорилась с "Галатасараем" о продаже Луки Йовича. 25-летний серб дал согласие на переход.
Игроку предлагают контракт на 3 сезона с зарплатой в 3 миллиона евро. Турецкий клуб заплатит за форварда 8 миллионов евро и половину этой суммы получит "Реал", по условиям бесплатного перехода летом 2022-го.
Отмечается, что изначально "фиалки" просили за Йовича 15 миллионов евро.
Йович приходил в "Реал" летом 2019-го, за 65 миллионов евро. В итоге за "Мадрид" он забил всего 3 гола.
В минувшем сезоне Йович провел за "Фиорентину" 50 поединков, забил 13 мячей и забил 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оцеинвает футболиста в 8 миллионов евро.
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