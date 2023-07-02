  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Турецкий клуб объявил о завершении сотрудничества с экс-вингером Челси и Манчестер Юнайтед
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Турецкий клуб объявил о завершении сотрудничества с экс-вингером Челси и Манчестер Юнайтед

Турция
(1 голосов)

Срок действия контракта игрока истер

Турецкий клуб объявил о завершении сотрудничества с экс-вингером Челси и Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Галатасарая" Хуан Мата покинул команду второго июля, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Отмечается, что контракт 35-летнего испанца истек в конце сезона-2022-2023. Он выступал за "Галатасарай" с сентября 2022 года.

Напомним, Хуан Мата провел за турецкую команду 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Ранее полузащитник играл за "Валенсию", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

По теме
yellow-arrow
Официально: Патрик Клюйверт возглавил Адана Демирспор
yellow-arrow
Фенербахче, Нефтчи и Црвена Звезда сыграют с Зенитом в одном турнире
yellow-arrow
Деку уговаривает турецкого вундеркинда перейти в Барселону
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хуан Мата Галатасарай (Стамбул) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде