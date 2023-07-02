Турецкий клуб объявил о завершении сотрудничества с экс-вингером Челси и Манчестер Юнайтед

Хавбек "Галатасарая" Хуан Мата покинул команду второго июля, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Отмечается, что контракт 35-летнего испанца истек в конце сезона-2022-2023. Он выступал за "Галатасарай" с сентября 2022 года.

Напомним, Хуан Мата провел за турецкую команду 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Ранее полузащитник играл за "Валенсию", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".