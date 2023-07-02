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Турецкий клуб объявил о завершении сотрудничества с экс-вингером Челси и Манчестер Юнайтед
Срок действия контракта игрока истер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "Галатасарая" Хуан Мата покинул команду второго июля, сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Отмечается, что контракт 35-летнего испанца истек в конце сезона-2022-2023. Он выступал за "Галатасарай" с сентября 2022 года.
Напомним, Хуан Мата провел за турецкую команду 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Ранее полузащитник играл за "Валенсию", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
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Источник:Сайт ФК "Галатасарай"
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