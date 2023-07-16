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Тадич прибыл в Стамбул для оформления перехода в Фенербахче

Турция
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Серб в пророссийском клубе

Тадич прибыл в Стамбул для оформления перехода в Фенербахче

Твіттер Фабріціо Романо

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Вечером 15 июля Душан Дачич приземлился в аэропорту Стамбула, чтобы оформить переход в Фенербахче. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Футболиста ожидают переговоры с клубом. Впереди остались финальные шаги по подписанию контракта.

Недавно Тадич объявил о досрочном расторжении соглашения с "Аяксом". У футболиста был еще один год контракта с амстердамским клубом.

Фабрицио Романо сообщает, что Душан хочет остаться играть в Европе, несмотря на предложение двухлетнего контракта с Саудовской Аравией.

Последние пять лет Тадич провел в "Аяксе". До этого он выступал за "Гронинген", "Твенте" и "Саутгемптон". На его счету 98 матчей за сборную Сербии – 34-летний полузащитник по-прежнему играет за национальную команду.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Душан Тадич
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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