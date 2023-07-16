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Тадич прибыл в Стамбул для оформления перехода в Фенербахче
Серб в пророссийском клубе
Твіттер Фабріціо Романо
Вечером 15 июля Душан Дачич приземлился в аэропорту Стамбула, чтобы оформить переход в Фенербахче. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Футболиста ожидают переговоры с клубом. Впереди остались финальные шаги по подписанию контракта.
Недавно Тадич объявил о досрочном расторжении соглашения с "Аяксом". У футболиста был еще один год контракта с амстердамским клубом.
Фабрицио Романо сообщает, что Душан хочет остаться играть в Европе, несмотря на предложение двухлетнего контракта с Саудовской Аравией.
Последние пять лет Тадич провел в "Аяксе". До этого он выступал за "Гронинген", "Твенте" и "Саутгемптон". На его счету 98 матчей за сборную Сербии – 34-летний полузащитник по-прежнему играет за национальную команду.
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