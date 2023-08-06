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Де Пауль может оказаться в турецкой Суперлиге
Контакты между клубами уже происходили
Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" намерен подписать хавбека мадридского "Атлетико" Родриго Де Пауля. Об этом пишет журналист Фабрицио Романо.
Стамбульский клуб планирует арендовать 29-летнего игрока сборной Аргентины с опцией выкупа и уже контактировал с мадридским клубом.
Отмечается также, что "Галатасараю" интересен и другой полузащитник мадридского "Атлетико" - Сауль Ньигес, кроме того - Фред из "Манчестер Юнайтед" и Танги Ндомбеле из "Тоттенхэма".
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Источник:Fabrizio Romano
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