СМИ: Бывший игрок Шахтера переходит в Галатасарай

"Галатасарай" только что подписал все документы для завершения соглашения с Тете

Будет подписан четырехлетний контракт в размере 2,5 миллионов евро за сезон, об этом сообщает Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне Тете на правах аренды выступал за Лестер и Лион.

Напомним, что Галатасарай вчера объявил об уходе Бафетимби Гомиса в Японию. Также вчера команда провела первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против Олимпии, победив 3:0.

Ранее была информация о том, что Тете может стать игроком "Фенербахче", однако "канарейки" опровергли эту информацию.

