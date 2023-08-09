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СМИ: Бывший игрок Шахтера переходит в Галатасарай
Тете на пути в Стамбул
Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" только что подписал все документы для завершения соглашения с Тете
Будет подписан четырехлетний контракт в размере 2,5 миллионов евро за сезон, об этом сообщает Фабрицио Романо.
В прошлом сезоне Тете на правах аренды выступал за Лестер и Лион.
Напомним, что Галатасарай вчера объявил об уходе Бафетимби Гомиса в Японию. Также вчера команда провела первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против Олимпии, победив 3:0.
Ранее была информация о том, что Тете может стать игроком "Фенербахче", однако "канарейки" опровергли эту информацию.
Galatasaray have just signed documents to complete Tetê deal, here we go! ????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023
Four year contract agreed on €2.5m salary per season — announcement will be later today.
Tetê joins as free agent. ???????? pic.twitter.com/DtehnPWWMg
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