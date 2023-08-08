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Экс-игрок сборной Франции будет выступать в Японии
Кавасаки подписывает Гомиса
Фото: pbs.twimg.com
38-летний экс-нападающий сборной Франции (12 матчей – 3 гола) Бафентиби Гомис в качестве свободного агента покинул "Галатасарай", свою карьеру француз продолжит в японском "Кавасаки".
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В сезоне 22/23 Гомис провел за стамбульскую команду 23 матча, в которых забил 8 голов
Гомис за свою карьеру поиргал за такие команды как: "Лион", "Сент-Этьен", "Марсель", "Труа", "Суонси", "Аль-Хиляль", "Галатасарай", за которые в сумме провел 767 матчей и забил 355 мячей.
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Источник:transfermarkt
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