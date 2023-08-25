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Чемпион Турции предлагает Серхио Рамосу 10 миллионов в год

Турция
(1 голосов)

Серхио Рамос может продолжить свою карьеру в Турции

Чемпион Турции предлагает Серхио Рамосу 10 миллионов в год

Фото: twitter.com/SergioRamos

UA-Футбол
Новина українською

Рамос может перейти в "Галатасарай". Ему предложили контракт на 10 млн евро в год. По данным инсайдера Николо Скиры, 37-летний защитник стал ближе к переходу в "Галатасарай". Для испанца готов контракт до 2024 года на 10 млн евро с опцией продления еще на год. Ожидается встреча между сторонами на следующей неделе.

Напомним, что пресса сообщала о возможном трансфере испанца в "Бешикташ", однако в клубе эту новость официально опровергли. В прошлом сезоне у "ПСЖ" Рамос провел 45 матчей, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу.

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В статье: Серхио Рамос Галатасарай (Стамбул)
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Источник:
Nicolò Schira

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