Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпион Турции предлагает Серхио Рамосу 10 миллионов в год
Серхио Рамос может продолжить свою карьеру в Турции
Фото: twitter.com/SergioRamos
Рамос может перейти в "Галатасарай". Ему предложили контракт на 10 млн евро в год. По данным инсайдера Николо Скиры, 37-летний защитник стал ближе к переходу в "Галатасарай". Для испанца готов контракт до 2024 года на 10 млн евро с опцией продления еще на год. Ожидается встреча между сторонами на следующей неделе.
Напомним, что пресса сообщала о возможном трансфере испанца в "Бешикташ", однако в клубе эту новость официально опровергли. В прошлом сезоне у "ПСЖ" Рамос провел 45 матчей, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу.
Популярное сейчас
- Ночью 42 беспилотника атаковали Крым. РФ обвиняет в атаке Украину
- Участие Ярмоленко в ближайших матчах сборной Украины под вопросом
- Александрия объявила об уходе защитника
- На берегах Анатолии. Как бывшие динамовцы показали себя в Турции
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО