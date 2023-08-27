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Арендованный у Динамо Жерсон Родригеш забил во втором матче подряд в турецкой Суперлиге
Помог своей команде не проиграть
Getty Images/Global Images Ukraine
Арендованный у киевского "Динамо" нападающий Жерсон Родригес снова отличился забитым голом в чемпионате Турции. Люксембуржец забил во втором поединке за "Сивасспор" подряд.
На этот раз его гол принес ничью во встрече с "Антальяспором". Нападающий забил на 36-й минуте, сравняв счет.
Неделю назад он отличился в воротах "Газиантепа", забив третий гол своей команды.
Добавим, что также в этих двух матчах Родригес записал в свой актив по одной желтой карточке.
Прошлый сезон Жерсон провел в аренде в чемпионате Саудовской Аравии, выступая за “Аль-Вахду”. В июле этого года он перебрался в "Сивасспор" на правах годовой аренды.
Контракт люксембуржца с "Динамо" действует до лета 2024 года.
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