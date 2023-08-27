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Арендованный у Динамо Жерсон Родригеш забил во втором матче подряд в турецкой Суперлиге

Турция
(1 голосов)

Помог своей команде не проиграть

Арендованный у Динамо Жерсон Родригеш забил во втором матче подряд в турецкой Суперлиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Арендованный у киевского "Динамо" нападающий Жерсон Родригес снова отличился забитым голом в чемпионате Турции. Люксембуржец забил во втором поединке за "Сивасспор" подряд.

На этот раз его гол принес ничью во встрече с "Антальяспором". Нападающий забил на 36-й минуте, сравняв счет.

Неделю назад он отличился в воротах "Газиантепа", забив третий гол своей команды.

Добавим, что также в этих двух матчах Родригес записал в свой актив по одной желтой карточке.

Прошлый сезон Жерсон провел в аренде в чемпионате Саудовской Аравии, выступая за “Аль-Вахду”. В июле этого года он перебрался в "Сивасспор" на правах годовой аренды.

Контракт люксембуржца с "Динамо" действует до лета 2024 года.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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