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Амарти не поможет Бешикташу в ответном матче с Динамо

Турция
(1 голосов)

Ключевой защитник турецкой команды

Амарти не поможет Бешикташу в ответном матче с Динамо

Фото: twitter.com/Besiktas

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Даниэл Амарти не сыграет в ответном матче финального раунда квалификации Лиги конференций с "Динамо". Защитник "Бешикташа" пропустит две недели из-за травмы.

"Динамо" минимально уступил "Бешикташу" (2:3) и имеет шансы на успех в ответном поединке. Амарти, перешедший этим летом из "Лестера", серьезная потеря для "черно-белых".

Ответный поединок состоится завтра, 31-го августа, в 21:00.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Даниэль Амарти
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Источник:
fanatik.com

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