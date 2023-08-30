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Амарти не поможет Бешикташу в ответном матче с Динамо
Ключевой защитник турецкой команды
Фото: twitter.com/Besiktas
Даниэл Амарти не сыграет в ответном матче финального раунда квалификации Лиги конференций с "Динамо". Защитник "Бешикташа" пропустит две недели из-за травмы.
"Динамо" минимально уступил "Бешикташу" (2:3) и имеет шансы на успех в ответном поединке. Амарти, перешедший этим летом из "Лестера", серьезная потеря для "черно-белых".
Ответный поединок состоится завтра, 31-го августа, в 21:00.
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Источник:fanatik.com
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