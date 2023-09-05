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Галатасарай купил Давинсона Санчеса у Тоттенхэма и арендовал Ндомбеле

Турция
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Галатасарай объявил о подписании двух игроков Тоттенхэма

Галатасарай купил Давинсона Санчеса у Тоттенхэма и арендовал Ндомбеле

teamtalk.

UA-Футбол
Новина українською

"Галатасарай" объявил о подписании Давинсона Санчеса и Танги Ндомбеле.

"Тоттенхэм" выручит за Санчеса 9,5 млн евро. Деньги будут переводиться равными частями в течение пяти сезонов. С защитником заключен четырехлетний контракт с опцией продления на год.

Колумбиец будет получать 3,2 млн евро в сезон. В АПЛ-2022/23 Санчес провел 18 игр за лондонцев. Ндомбеле перешел в турецкий клуб на правах аренды на сезон. Француз провел прошлый сезон в аренде в "Наполи", сыграв в 40 матчах во всех турнирах.

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
galatasaray

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