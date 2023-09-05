Галатасарай купил Давинсона Санчеса у Тоттенхэма и арендовал Ндомбеле

"Галатасарай" объявил о подписании Давинсона Санчеса и Танги Ндомбеле.

"Тоттенхэм" выручит за Санчеса 9,5 млн евро. Деньги будут переводиться равными частями в течение пяти сезонов. С защитником заключен четырехлетний контракт с опцией продления на год.

Колумбиец будет получать 3,2 млн евро в сезон. В АПЛ-2022/23 Санчес провел 18 игр за лондонцев. Ндомбеле перешел в турецкий клуб на правах аренды на сезон. Француз провел прошлый сезон в аренде в "Наполи", сыграв в 40 матчах во всех турнирах.