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Галатасарай купил Давинсона Санчеса у Тоттенхэма и арендовал Ндомбеле
Галатасарай объявил о подписании двух игроков Тоттенхэма
teamtalk.
"Галатасарай" объявил о подписании Давинсона Санчеса и Танги Ндомбеле.
"Тоттенхэм" выручит за Санчеса 9,5 млн евро. Деньги будут переводиться равными частями в течение пяти сезонов. С защитником заключен четырехлетний контракт с опцией продления на год.
Колумбиец будет получать 3,2 млн евро в сезон. В АПЛ-2022/23 Санчес провел 18 игр за лондонцев. Ндомбеле перешел в турецкий клуб на правах аренды на сезон. Француз провел прошлый сезон в аренде в "Наполи", сыграв в 40 матчах во всех турнирах.
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