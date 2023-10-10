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Работа Гарсии в Наполи на волоске. Президент Наполи уже общался с Конте

Турция
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Стоит беспокоится

Работа Гарсии в Наполи на волоске. Президент Наполи уже общался с Конте

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис общался с Антонио Конте по поводу возможного назначения в клуб, сообщает Джанлука ди Марцио. Бывший главный тренер "Тоттенхэма" – главный претендент на смену Руди Гарсии.

Сообщается, что место Гарсии в команде висит на волоске. При этом он будет руководить командой в среду.

Стул под Руди зашатался после поражения от "Фиорентины" в Серии А. Единственным кандидатом, на которого "Наполи" готов потратиться является Антонио Конте.

В качестве альтернативы в клубе рассматривается Игор Тудор, который покинул "Марсель" прошлым летом.

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В статье: Руди Гарсия Антонио Конте Наполи
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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