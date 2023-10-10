Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Работа Гарсии в Наполи на волоске. Президент Наполи уже общался с Конте
Стоит беспокоится
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис общался с Антонио Конте по поводу возможного назначения в клуб, сообщает Джанлука ди Марцио. Бывший главный тренер "Тоттенхэма" – главный претендент на смену Руди Гарсии.
Сообщается, что место Гарсии в команде висит на волоске. При этом он будет руководить командой в среду.
Стул под Руди зашатался после поражения от "Фиорентины" в Серии А. Единственным кандидатом, на которого "Наполи" готов потратиться является Антонио Конте.
В качестве альтернативы в клубе рассматривается Игор Тудор, который покинул "Марсель" прошлым летом.
Популярное сейчас
- Стало известно, когда Динамо планирует провести свои три перенесенных матча УПЛ
- Human Rights Watch раскритиковала Израиль за взятие в окружение Сектора Газа: Это военное преступление
- УЕФА отменил решение о допуске российских команд U-17 к турнирам
- Жерсон Родригес снова вляпался в скандал - ему грозит до двух лет тюрьмы за избиение людей
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО