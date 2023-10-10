Работа Гарсии в Наполи на волоске. Президент Наполи уже общался с Конте

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис общался с Антонио Конте по поводу возможного назначения в клуб, сообщает Джанлука ди Марцио. Бывший главный тренер "Тоттенхэма" – главный претендент на смену Руди Гарсии.

Сообщается, что место Гарсии в команде висит на волоске. При этом он будет руководить командой в среду.

Стул под Руди зашатался после поражения от "Фиорентины" в Серии А. Единственным кандидатом, на которого "Наполи" готов потратиться является Антонио Конте.

В качестве альтернативы в клубе рассматривается Игор Тудор, который покинул "Марсель" прошлым летом.