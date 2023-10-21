Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На одного конкурента меньше. Романо опроверг слухи о переговорах Тудора с Бешикташем
"Горняки" до сих пор рассматривают эту кандидатуру?
Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватский тренер Игорь Тудор прибыл в Турцию, из-за чего в СМИ начали появляться разные слухи по поводу его возможного назначения в тамошние клубы. В частности, речь шла о переговорах с "Бешикташем".
Фабрицио Романо опроверг эту информацию. Инсайдер отметил, что стамбульцы никогда не вели переговоры с Тудором.
Хорват приехал в Турцию по другим разным причинам.
Добавим, что ранее сообщали об интересе "Шахтера" к лицу Игоря Тудора на пост главного тренера команды. Однако тогда еще директор "горняков" по футболу Дарио Срна опроверг эти слухи. На тот момент Патрик ван Леувен еще не был уволен с должности главного тренера клуба.
Последним местом работы Тудора был "Марсель". Хорват покинул французский клуб прошлым летом.
Популярное сейчас
- Первый Карлетто, как отец Гвардиоле. Карло Маццоне ничего не выиграл, кроме всеобщей любви
- Челси – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- За сутки на южном направлении россияне потеряли 1051 солдата и 200 единиц техники, - ОСГВ Таврия
- Голевая феерия в пользу луганчан. Оболонь – Заря 2:4. Видео голов и обзор матча
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО