На одного конкурента меньше. Романо опроверг слухи о переговорах Тудора с Бешикташем

Хорватский тренер Игорь Тудор прибыл в Турцию, из-за чего в СМИ начали появляться разные слухи по поводу его возможного назначения в тамошние клубы. В частности, речь шла о переговорах с "Бешикташем".

Фабрицио Романо опроверг эту информацию. Инсайдер отметил, что стамбульцы никогда не вели переговоры с Тудором.

Хорват приехал в Турцию по другим разным причинам.

Добавим, что ранее сообщали об интересе "Шахтера" к лицу Игоря Тудора на пост главного тренера команды. Однако тогда еще директор "горняков" по футболу Дарио Срна опроверг эти слухи. На тот момент Патрик ван Леувен еще не был уволен с должности главного тренера клуба.

Последним местом работы Тудора был "Марсель". Хорват покинул французский клуб прошлым летом.