В Турции произошел очередной судейский скандал. Президент заставил игроков своего клуба покинуть поле

Турецкая Суперлига оказалась в центре внимания. Произошел очередной инцидент.

Сегодня, 19 декабря, состоялся матч "Истанбулспор" - "Трабзонспор" в рамках 17-го тура Суперлиги. Игра была напряженной и возникали некоторые спорные вопросы. В частности, когда система ВАР решила не назначать пенальти хозяевам на 68' минуте. Тогда президент турецкого "Истанбулспора" заставил своих игроков покинуть поле.

Сначала футболисты не хотели покидать игровую площадку, а некоторые так вообще категорически отказались это делать. Но в конце концов все игроки угли в раздевалку. Главный арбитр Али Сансалан остановил матч со счетом 2:1 в пользу "Трабзонспора".

???????????? Crazy scenes in Turkey...



Istanbulspor president Faiksarıaloğlu stormed onto the pitch mid-game and took his team into the changing room in protest at referee decisions! ????pic.twitter.com/FvSGQDw33Y