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В Турции произошел очередной судейский скандал. Президент заставил игроков своего клуба покинуть поле

Турция
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Все из-за пенальти

В Турции произошел очередной судейский скандал. Президент заставил игроков своего клуба покинуть поле

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Новина українською

Турецкая Суперлига оказалась в центре внимания. Произошел очередной инцидент.

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Сегодня, 19 декабря, состоялся матч "Истанбулспор" - "Трабзонспор" в рамках 17-го тура Суперлиги. Игра была напряженной и возникали некоторые спорные вопросы. В частности, когда система ВАР решила не назначать пенальти хозяевам на 68' минуте. Тогда президент турецкого "Истанбулспора" заставил своих игроков покинуть поле.

Сначала футболисты не хотели покидать игровую площадку, а некоторые так вообще категорически отказались это делать. Но в конце концов все игроки угли в раздевалку. Главный арбитр Али Сансалан остановил матч со счетом 2:1 в пользу "Трабзонспора".

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Трабзонспор (Трабзон) Турецкая Суперлига Истанбулспор
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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