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Бешикташ очень хочет Луческу. Специалист на первое предложение ответил отказом
Но в Стамбуле не теряют надежду заполучить румынского тренера
fcdynamo.com
Турецкий "Бешикташ" крайне неудачно проводит текущий сезон – команда после 17-ти матчей чемпионата находится на 5-м месте в турнирной таблице, отставая от лидера "Фенербахче" уже на 15 очков.
Руководство стамбульского клуба крайне нервно реагирует на ситуацию, пытаясь найти тренера, который сможет наладить игру команды.
По данным СМИ, турецкий клуб уже выходил на экс-тренера "Динамо" и "
Впрочем, также отмечается, что Луческу не горит желанием принимать команду по ходу сезона и уже ответил отказом на первое предложение "турецких орлов".
Тем не менее, источник отмечает, что в клубе сделают еще одну попытку переубедить румынского специалиста, чтобы он зимой принял команду.
Отметим, что Мирча Луческу уже работал в "Бешикташе" в 2002-2004 годах, приведя "орлов" к званию чемпиона Турции в 2003-м.
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