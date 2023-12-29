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Экс-динамовец Беланда покинул Турцию ради выступлений в чемпионате Катара
После Динамо Юнес успешно попылил в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный в Украине по игре за "
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
По данным ряда турецких СМИ, хавбек должен подписать контракт с катарским клубом "Аль-Шамаль", который идет на 10-м месте в местном чемпионате.
За "Адана Демирспор" Беланда за 2,5 года Беланда провел 74 матча (19 голов, 12 ассистов) в рамках всех турниров.
Her şey için teşekkürler Belhanda ????— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) December 29, 2023
Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde… pic.twitter.com/B73dGn0oHS
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