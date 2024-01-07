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Не Луческу, но чемпион Европы. Бешикташ объявил имя нового тренера
Принес Португалии трофей в 2016-м году
Фото: pzpn.pl
"Бешикташ" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал португальский специалист Фернандо Сантуш. Наставник получил несколько трофеев на уровне сборных, среди которых Чемпионат Европы-2016 и Лига Наций УЕФА 18/19.
Последним местом работы Фернанду была сборная Польши, в которой он проработал с конца января по сентябрь 2023-го года. Также коуч с 2010 по 2014 тренировал сборную Греции.
Среди клубных коллективов Сантуш имел опыт управления "Порту", афинским "АЕКом", "Спортингом", "Бенфикой" и "ПАОКом".
Напомним, что
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