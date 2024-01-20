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Бешикташ разгромно проиграл аутсайдеру турецкой Суперлиги

Турция
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Сенсационный результат

Бешикташ разгромно проиграл аутсайдеру турецкой Суперлиги

Фото: Besiktas

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Сенсация в чемпионате Турции. Один из местных грандов, именитый "Бешикташ", разгромно уступил в матче 21-го тура малоизвестной команде под названием "Пендикспор". "Орлы" пропустили уже на четвертой минуте, далее безуспешно пытались отыграться, а в конце поединка банально посыпались - 0:4.

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Чемпионат Турции, 21-й тур

"Пендик" (Стамбул)
Пендикспор - Бешикташ 4:0
Голы: Наир 4, Акбунар 70, Тиам 74, Перейра 82.

Добавим, что "Пендикспор" - дебютант элитного дивизиона чемпионата Турции. Также следует отметить, что, находясь в поисках тренера, "Бешикташ", по сообщениям СМИ, контактировал с Мирчей Луческу.

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Бешикташ (Стамбул)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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