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Бешикташ разгромно проиграл аутсайдеру турецкой Суперлиги
Сенсационный результат
Фото: Besiktas
Сенсация в чемпионате Турции. Один из местных грандов, именитый "Бешикташ", разгромно уступил в матче 21-го тура малоизвестной команде под названием "Пендикспор". "Орлы" пропустили уже на четвертой минуте, далее безуспешно пытались отыграться, а в конце поединка банально посыпались - 0:4.
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Чемпионат Турции, 21-й тур
"Пендик" (Стамбул)
Пендикспор - Бешикташ 4:0
Голы: Наир 4, Акбунар 70, Тиам 74, Перейра 82.
Добавим, что "Пендикспор" - дебютант элитного дивизиона чемпионата Турции. Также следует отметить, что, находясь в поисках тренера, "Бешикташ", по сообщениям СМИ, контактировал с Мирчей Луческу.
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