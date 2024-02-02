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Галатасарай подписал сразу двух игроков

Турция
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Карлос Винисиус и Серж Орье присоединяются к турецкому клубу

Галатасарай подписал сразу двух игроков

twitter/FabrizioRomano

Новина українською

Турецкий "Галатасарай" совершил трансферы сразу двух игроков: нападающего Карлоса Винисиуса из "Фулхэма" и защитника Сержа Орье из "Ноттингем Форест".

Контракт 28-летнего бразильца имеет форму аренды и действует до конца этого сезона.

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Карлос в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 13 матчей и забил 2 гола.

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Соглашение Сержа с "Галатасараем" действует до июня 2023 года. После этого игрок станет свободным агентом.

Орье в АПЛ провел 12 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

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Ноттингем Форест Галатасарай (Стамбул) Фулхэм (Лондон) Серж Орье Карлос Винисиус
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Источник:
Galatasaray
Опубликовал: Екатерина Власова
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