Балотелли после матча чемпионата Турции взорвал петарду в раздевалке своей команды. ВИДЕО

Итальянский форвард турецкого "Адана Демирспор" Марио Балотелли взорвал петарду в раздевалке команды после матча чемпионата Турции с "Фатих Карагюмрюк".

Матч закончился со счетом 1:0 причем именно Марио забил победный гол.

Ранее в биографии Балотелли уже фигурировали истории, связанные с пиротехническими взрывами. Так, в 2020 году бывший защитник "Манчестер Сити" Майка Ричардс рассказал, как Марио зажёг фейерверк прямо в его доме. Они вместе выступали за "горожан" с 2010 по 2013 год.

Также известна история о том, как Балотелли запустил фейерверк в собственной ванной, после чего дважды забил "Манчестер Юнайтед" (6:1), показав футболку с надписью: "Почему всегда я?".