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Балотелли после матча чемпионата Турции взорвал петарду в раздевалке своей команды. ВИДЕО

Турция
Обновлено

Марио не меняется

Балотелли после матча чемпионата Турции взорвал петарду в раздевалке своей команды. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский форвард турецкого "Адана Демирспор" Марио Балотелли взорвал петарду в раздевалке команды после матча чемпионата Турции с "Фатих Карагюмрюк".

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Матч закончился со счетом 1:0 причем именно Марио забил победный гол.

Ранее в биографии Балотелли уже фигурировали истории, связанные с пиротехническими взрывами. Так, в 2020 году бывший защитник "Манчестер Сити" Майка Ричардс рассказал, как Марио зажёг фейерверк прямо в его доме. Они вместе выступали за "горожан" с 2010 по 2013 год.

Также известна история о том, как Балотелли запустил фейерверк в собственной ванной, после чего дважды забил "Манчестер Юнайтед" (6:1), показав футболку с надписью: "Почему всегда я?".

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Марио Балотелли Адана Демирспор
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Комментарии
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okolegko (Київ)
06.03.2024 в 22:57
Жовтень назавжди залишиться довбнем
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Комментарии 1
avatar
okolegko (Київ)
06.03.2024 в 22:57
Жовтень назавжди залишиться довбнем
Ответить
0
0

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