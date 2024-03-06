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Балотелли после матча чемпионата Турции взорвал петарду в раздевалке своей команды. ВИДЕО
Марио не меняется
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский форвард турецкого "Адана Демирспор" Марио Балотелли взорвал петарду в раздевалке команды после матча чемпионата Турции с "Фатих Карагюмрюк".
Матч закончился со счетом 1:0 причем именно Марио забил победный гол.
Ранее в биографии Балотелли уже фигурировали истории, связанные с пиротехническими взрывами. Так, в 2020 году бывший защитник "Манчестер Сити" Майка Ричардс рассказал, как Марио зажёг фейерверк прямо в его доме. Они вместе выступали за "горожан" с 2010 по 2013 год.
Также известна история о том, как Балотелли запустил фейерверк в собственной ванной, после чего дважды забил "Манчестер Юнайтед" (6:1), показав футболку с надписью: "Почему всегда я?".
Mario Balotelli throwing a firecracker in the dressing room ???????? pic.twitter.com/sQC92KWJ3J— SPORTbible (@sportbible) March 6, 2024
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