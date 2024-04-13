  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Трабзонспор - Сиваспор (0:1). Новичок команды приносит победу. Обзор матча и видео гола
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трабзонспор - Сиваспор (0:1). Новичок команды приносит победу. Обзор матча и видео гола

Турция

Детали матча

Трабзонспор - Сиваспор (0:1). Новичок команды приносит победу. Обзор матча и видео гола

trt haber

Новина українською

"Трабзонспор" в рамках 32-го тура турецкой Суперлиги встретился с "Сиваспоором". Трабзонспор борется за третье место в таблице с "Бешикташем".

Новичок команды "Сиваспор", Квинси Менниг, который перешел зимой 2024 года из Партизана за 300 тысяч евро, забил единственный гол в матче.

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Чемпионата Турции Трабзонспор - Сиваспор.

Трабзон. "Папера парк".

Трабзонспор - Сиваспор 0:1

Гол: Квинси Менниг (52')

Напомним, что "Сиваспор" находится в середине турнирной таблицы, находится на 7 месте. "Трабзонспор" борется за медали и попадание в еврокубки.

По теме
yellow-arrow
Фенербахче был оштрафован за то, что сорвал матч Суперкубка Турции
yellow-arrow
Реал заинтересовался талантливым турецким голкипером
yellow-arrow
Президент Галатасарая - о скандале в финале Суперкубка Турции: Это позор на весь мир
Трабзонспор (Трабзон) Сивасспор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости