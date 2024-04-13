Трабзонспор - Сиваспор (0:1). Новичок команды приносит победу. Обзор матча и видео гола

"Трабзонспор" в рамках 32-го тура турецкой Суперлиги встретился с "Сиваспоором". Трабзонспор борется за третье место в таблице с "Бешикташем".

Новичок команды "Сиваспор", Квинси Менниг, который перешел зимой 2024 года из Партизана за 300 тысяч евро, забил единственный гол в матче.

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Чемпионата Турции Трабзонспор - Сиваспор.

Трабзон. "Папера парк".

Трабзонспор - Сиваспор 0:1

Гол: Квинси Менниг (52')

Напомним, что "Сиваспор" находится в середине турнирной таблицы, находится на 7 месте. "Трабзонспор" борется за медали и попадание в еврокубки.