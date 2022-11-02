Успокоительное для души. Ливерпуль - Наполи 2:0. Видео голов и обзор матча
Ливерпуль - Наполи ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.11.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - ФК Наполі / Автор - невідомий
"Ливерпуль" взял реванш у "Наполи". Неполноценный, ведь "Наполи" в первом круге победил с более крупным счетом, но все же. "Ливерпуль" все равно выходит в плей-офф со второго места, однако результат сегодняшнего матча не может не радовать Клоппа. Особенно на фоне проблем в АПЛ.
Смотрите, что "Ливерпуль" предложил "Наполи", в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, группа А, шестой тур. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” – “Наполи” 2:0
Голы: Салах 85, Нуньес 90+8
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