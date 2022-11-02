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Успокоительное для души. Ливерпуль - Наполи 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
(1 голосов)

Ливерпуль - Наполи ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.11.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Успокоительное для души. Ливерпуль - Наполи 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото - ФК Наполі / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" взял реванш у "Наполи". Неполноценный, ведь "Наполи" в первом круге победил с более крупным счетом, но все же. "Ливерпуль" все равно выходит в плей-офф со второго места, однако результат сегодняшнего матча не может не радовать Клоппа. Особенно на фоне проблем в АПЛ.

Смотрите, что "Ливерпуль" предложил "Наполи", в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, группа А, шестой тур. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” – “Наполи” 2:0
Голы: Салах 85, Нуньес 90+8

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В статье: Ливерпуль Наполи (Неаполь)
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