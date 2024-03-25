  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. Сборная США обыграла Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ
В тренде

Сборная США обыграла Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ

Видео (зарубеж)
Обновлено

Американцы защитили титул

Сборная США обыграла Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ

Punch Newspapers

Новина українською

В ночь на 25 марта состоялся финальный матч Лиги наций КОНКАКАФ между сборными США и Мексики. Исход встречи - 2:0 в пользу американской команды.

В первом тайме счёт в поединке открыл Тайлер Адамс, а второй гол в ворота латиноамериканцев отправил хавбек "Боруссии" Джованни Рейна, который впоследствии был признан лучшим игроком турнира.

Таким образом, сборная США третий раз подряд выигрывает Лигу наций КОНКАКАФ. Бронза осталась за национальной командой Ямайки, минимально обыгравшая Панаму – 1:0.

Финал Лиги наций КОНКАКАФ 2023/2024.

"Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум". Арлингтон (США, штат Техас)

Мексика – США – 0:2

Голы: Адамс, 45, Рейна, 63

По теме
yellow-arrow
Англия – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
yellow-arrow
Грузия - Люксембург. Смотреть онлайн LIVE пряму видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
yellow-arrow
Польша - Эстония. Смотреть онлайн LIVE пряму видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Мексика Финал КОНКАКАФ Сборная США
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Concacaf
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости