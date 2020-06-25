"Заменю любого, кто будет валять дурака". Хедира вспомнил слова Лева во время разгрома Бразилии

Полузащитник сборной Германии Сами Хедира вспомнил, как Йоахим Лев мотивировал их команду в перерыве матча со сборной Бразилии. Тогда они выигрывали со счетом 5:0.

"Йоахим сказал нам - "Отлично, но игра еще не закончена. Нужно играть, как будто счет до сих пор 0:0". Это была отличная мотивация с его стороны.

Он говорил, что заменит любого футболиста, который во втором тайме будет валять дурака. Он сделал все, чтобы исключить преждевременную эйфорию", - цитирует Хедиру Goal.

Матч закончился со счетом 7:1, однако Германия могла забивать еще больше.