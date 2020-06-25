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"Заменю любого, кто будет валять дурака". Хедира вспомнил слова Лева во время разгрома Бразилии

Чемпионат мира FIFA
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Максимальная концентрация, даже при счете 5:0

"Заменю любого, кто будет валять дурака". Хедира вспомнил слова Лева во время разгрома Бразилии
UA-Футбол
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Полузащитник сборной Германии Сами Хедира вспомнил, как Йоахим Лев мотивировал их команду в перерыве матча со сборной Бразилии. Тогда они выигрывали со счетом 5:0.

"Йоахим сказал нам - "Отлично, но игра еще не закончена. Нужно играть, как будто счет до сих пор 0:0". Это была отличная мотивация с его стороны.

Он говорил, что заменит любого футболиста, который во втором тайме будет валять дурака. Он сделал все, чтобы исключить преждевременную эйфорию", - цитирует Хедиру Goal.

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Матч закончился со счетом 7:1, однако Германия могла забивать еще больше.

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В статье: Германия Йоахим Лев Сами Хедира Бразилия
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