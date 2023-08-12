Хозяева и европейки. Стали известны все полуфиналистки женского ЧМ-2023
Решающий матч все ближе
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Завершился последний четвертьфинальный матч женского Чемпионата мира-2023, в котором встречались Англия и Колумбия. Хоть и южноамериканская сборная отличилась первой, однако "львицы" смогли одержать волевую победу со счетом 2:1.
Таким образом, окончательно сформировались полуфинальные пары мирового первенства.
15 августа Испания сыграет против Швеции, а 16 августа Австралия встретится с Англией. Первый поединок начнется в 11:00 по Киеву, а второй – в 13:00.
Победители полуфиналов сойдутся в решающем сражении за трофей в воскресенье, 20 августа. Днем ранее будут разыграны бронзовые медали мирового первенства.
Напомним, что текущее ЧМ происходит на полях Австралии и Новой Зеландии.
Добавим, что действующим чемпионом мира сборная США – в этом году они вылетели еще на стадии 1/8 финала.
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