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Хозяева и европейки. Стали известны все полуфиналистки женского ЧМ-2023

Женский футбол
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Решающий матч все ближе

Хозяева и европейки. Стали известны все полуфиналистки женского ЧМ-2023

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завершился последний четвертьфинальный матч женского Чемпионата мира-2023, в котором встречались Англия и Колумбия. Хоть и южноамериканская сборная отличилась первой, однако "львицы" смогли одержать волевую победу со счетом 2:1.

Таким образом, окончательно сформировались полуфинальные пары мирового первенства.

15 августа Испания сыграет против Швеции, а 16 августа Австралия встретится с Англией. Первый поединок начнется в 11:00 по Киеву, а второй – в 13:00.

Победители полуфиналов сойдутся в решающем сражении за трофей в воскресенье, 20 августа. Днем ранее будут разыграны бронзовые медали мирового первенства.

Напомним, что текущее ЧМ происходит на полях Австралии и Новой Зеландии.

Добавим, что действующим чемпионом мира сборная США – в этом году они вылетели еще на стадии 1/8 финала.

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В статье: Швеция Австралия Англия Испания
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