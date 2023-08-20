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Во время финала женского ЧМ на поле выбежал мужчина с призывами освободить Украину и остановить Путина

Женский футбол
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Во время финала женского ЧМ на поле выбежал мужчина с призывами освободить Украину и остановить Путина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На 26-й минуте финального матча Чемпионата мира-2023 между Испанией і Англией среди женщин был прерван. На поле появился болельщик.

Он выбежал в футболке с надписями "Stop Putler" ("Остановите Путлера") и "Free Ukraine" ("Освободите Украину"). Первая фраза была спереди, вторая – на спине.

Также на спине рядом с надписью было изображение Украины, но без части Одесщины.

Его вывели из газона в окружении четырех стюардов.

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В статье: Англия Испания женский чемпионат мира война с россией
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