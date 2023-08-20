Во время финала женского ЧМ на поле выбежал мужчина с призывами освободить Украину и остановить Путина

На 26-й минуте финального матча Чемпионата мира-2023 между Испанией і Англией среди женщин был прерван. На поле появился болельщик.

Он выбежал в футболке с надписями "Stop Putler" ("Остановите Путлера") и "Free Ukraine" ("Освободите Украину"). Первая фраза была спереди, вторая – на спине.

Также на спине рядом с надписью было изображение Украины, но без части Одесщины.

Фінал жіночого ЧС з футболу не міг обійтися без вболівальника, який вибіг на поле.



Але з такими посланнями - хоч всю гру так робіть.



Дякуємо, хлопче???? pic.twitter.com/FXMvzkcyMp — Tribuna.com Україна (@tribunaua) August 20, 2023

Его вывели из газона в окружении четырех стюардов.