Во время финала женского ЧМ на поле выбежал мужчина с призывами освободить Украину и остановить Путина
Привлек внимание общественности
Getty Images/Global Images Ukraine
На 26-й минуте финального матча Чемпионата мира-2023 между Испанией і Англией среди женщин был прерван. На поле появился болельщик.
Он выбежал в футболке с надписями "Stop Putler" ("Остановите Путлера") и "Free Ukraine" ("Освободите Украину"). Первая фраза была спереди, вторая – на спине.
Также на спине рядом с надписью было изображение Украины, но без части Одесщины.
Фінал жіночого ЧС з футболу не міг обійтися без вболівальника, який вибіг на поле.— Tribuna.com Україна (@tribunaua) August 20, 2023
Але з такими посланнями - хоч всю гру так робіть.
Дякуємо, хлопче???? pic.twitter.com/FXMvzkcyMp
Его вывели из газона в окружении четырех стюардов.
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