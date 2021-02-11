Кафу: Неймар несет ответственность за то, чтобы привести Бразилию к великим победам

Экс-защитник сборной Бразилии Кафу оценил игру своего соотечественника Неймара.

"Впереди у Бразилии два турнира - кубок Америки и Чемпионат мира-2022. Неймар несет ответственность за то, чтобы привести Бразилию к великим победам.

Будущий Мундиаль может стать его турниром. Я вижу, что сейчас он сосредоточен на том, чтобы сделать Бразилию чемпионом", - заявил Кафу в интервью Marca.