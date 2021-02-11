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Кафу: Неймар несет ответственность за то, чтобы привести Бразилию к великим победам

Чемпионат мира FIFA
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Ждет от него прорыва в 2022-м

Кафу: Неймар несет ответственность за то, чтобы привести Бразилию к великим победам

Фото - TalkSPORT

UA-Футбол
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Экс-защитник сборной Бразилии Кафу оценил игру своего соотечественника Неймара.

"Впереди у Бразилии два турнира - кубок Америки и Чемпионат мира-2022. Неймар несет ответственность за то, чтобы привести Бразилию к великим победам.

Будущий Мундиаль может стать его турниром. Я вижу, что сейчас он сосредоточен на том, чтобы сделать Бразилию чемпионом", - заявил Кафу в интервью Marca.

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Напомним, что сегодня стало известно, что ближайшие четыре недели Неймар проведет вне футбола.

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В статье: Бразилия Неймар
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