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Кафу: Неймар несет ответственность за то, чтобы привести Бразилию к великим победам
Ждет от него прорыва в 2022-м
Фото - TalkSPORT
Экс-защитник сборной Бразилии Кафу оценил игру своего соотечественника Неймара.
"Впереди у Бразилии два турнира - кубок Америки и Чемпионат мира-2022. Неймар несет ответственность за то, чтобы привести Бразилию к великим победам.
Будущий Мундиаль может стать его турниром. Я вижу, что сейчас он сосредоточен на том, чтобы сделать Бразилию чемпионом", - заявил Кафу в интервью Marca.
Напомним, что сегодня стало известно, что ближайшие четыре недели Неймар
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