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Оптимально для Украины. Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Финляндия - Босния и Герцеговина, отбор к ЧМ-2022, 24 марта 2021
Фото - palloliitto.fi/ Автор - Juha Tamminen
Вашему вниманию видео обзор матча отбора к Чемпионату мира, в котором Финляндия принимала Боснию и Герцеговину. Хавбек "Барселоны" Пьянич открыл счет, добив мяч после нереализованного им пенальти, но хозяев благодаря дублю Пукки вышли вперед. Боснию от поражения спас Мирослав Стеванович из "Сервета". Таким образом, после первого тура в группе D, где также выступает сборная Украины, у четырех команд по одному очку.
Отбор на ЧМ-2022. Группа D. Первый тур
Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2
Голы: Пукки 58, Пукки 78 - Пьянич 55, Стеванович 85
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