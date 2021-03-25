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Это не автогол: в УЕФА записали взятие ворот Льориса в актив Сергея Сидорчука

Чемпионат мира FIFA
(10 голосов)

Забил не защитник "французов"

Это не автогол: в УЕФА записали взятие ворот Льориса в актив Сергея Сидорчука

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 24 марта, национальная сборная Украины сыграла вничью с главной командой Франции (1:1). В первом тайме открыл счет бильярдным ударом форвард хозяев Антуан Гризманн (19'). Во второй половине встречи гости сравняли цифры на табло после выстрела Сергея Сидорчука.

На 57-й минуте матча Александр Караваев опередил на мяче Килиана Мбаппе и отправил снаряд в штрафную площадку. Канте не успел накрыть Сидорчука – украинец в касание пробил по воротам Льориса. Уго правильно бросился в левый от себя угол, однако сфера сменила траекторию полета после рикошета от Преснеля Кимпембе и полетела под правую стойку рамки.

Изначально взятие ворот записали в пассив защитника французов, однако в сегодняшних материалах УЕФА гол уже находится на счету хавбека "сине-желтых".

Читайте такжеСидорчук: Мой гол? Здесь больше автогол, но приятно все равно

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В статье: Украина Франция Национальная сборная Украины Сергей Сидорчук Преснел Кимпембе Национальная сборная Франции
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Источник:
UEFA

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Комментарии (6)
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efim423 (odessa)
25.03.2021 в 12:34
смешной гол
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simargl (Чернигов)
25.03.2021 в 12:23
Прикольно. В створ не попали ни разу, а гол забили. И на нашей улице праздник))) маленькая компенсация за прошлую игру.
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viajador (с. Печихвости)
25.03.2021 в 12:10
Рикошет ніколи не трактувався як автогол. Тотальна безграмотність.
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alex 66 (Кременчуг)
25.03.2021 в 12:06
Пусть Сидор выкатит пузырь Кімпембе -мяч то шел мимо дырки))), но иногда и нам должно везти потому как нам надо.
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2021 в 12:00
Це вже не важно.
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0
-1
Igor.ko (Львів)
25.03.2021 в 11:37
"мелочь - но приятно", а Кімпебе Сидочуку щей пляшку поставить ))))
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-1


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