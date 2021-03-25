Это не автогол: в УЕФА записали взятие ворот Льориса в актив Сергея Сидорчука

Вчера, 24 марта, национальная сборная Украины сыграла вничью с главной командой Франции (1:1). В первом тайме открыл счет бильярдным ударом форвард хозяев Антуан Гризманн (19'). Во второй половине встречи гости сравняли цифры на табло после выстрела Сергея Сидорчука.

На 57-й минуте матча Александр Караваев опередил на мяче Килиана Мбаппе и отправил снаряд в штрафную площадку. Канте не успел накрыть Сидорчука – украинец в касание пробил по воротам Льориса. Уго правильно бросился в левый от себя угол, однако сфера сменила траекторию полета после рикошета от Преснеля Кимпембе и полетела под правую стойку рамки.

Изначально взятие ворот записали в пассив защитника французов, однако в сегодняшних материалах УЕФА гол уже находится на счету хавбека "сине-желтых".