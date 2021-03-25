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Болгария - Швейцария 1:3. Обзор матча, видео голов
Любимчики УЕФА одержали победу
Фото: European Qualifiers/Twitter
Благодаря победе Швейцария вырвалась в лидеры, а Болгария прогнозируемо заняла позицию аутсайдера.
В воскресенье, 28 марта, швейцарцы в Санкт-Галлене попытаются принять сборную Литвы (если не запретит главный санитарный врач, как в случае с Украиной в Лиге наций). Болгария в тот же день будет принимать Италию.
Квалификация на Чемпионат мира-2022. группа С
София. "Васил Левски"
Болгария - Швейцария 1:3
Голы: Десподов (46) - Эмболо (7), Сеферович (10), Цубер (13)
Обзор матча
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