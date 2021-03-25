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Болгария - Швейцария 1:3. Обзор матча, видео голов

Чемпионат мира FIFA
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Любимчики УЕФА одержали победу

Болгария - Швейцария 1:3. Обзор матча, видео голов

Фото: European Qualifiers/Twitter

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Благодаря победе Швейцария вырвалась в лидеры, а Болгария прогнозируемо заняла позицию аутсайдера.

В воскресенье, 28 марта, швейцарцы в Санкт-Галлене попытаются принять сборную Литвы (если не запретит главный санитарный врач, как в случае с Украиной в Лиге наций). Болгария в тот же день будет принимать Италию.

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Квалификация на Чемпионат мира-2022. группа С

София. "Васил Левски"

Болгария - Швейцария 1:3

Голы: Десподов (46) - Эмболо (7), Сеферович (10), Цубер (13)

Обзор матча

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В статье: Болгария Швейцария отбор к ЧМ-2022
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