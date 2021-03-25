Болгария - Швейцария 1:3. Обзор матча, видео голов

Благодаря победе Швейцария вырвалась в лидеры, а Болгария прогнозируемо заняла позицию аутсайдера.

В воскресенье, 28 марта, швейцарцы в Санкт-Галлене попытаются принять сборную Литвы (если не запретит главный санитарный врач, как в случае с Украиной в Лиге наций). Болгария в тот же день будет принимать Италию.

Квалификация на Чемпионат мира-2022. группа С

София. "Васил Левски"

Болгария - Швейцария 1:3

Голы: Десподов (46) - Эмболо (7), Сеферович (10), Цубер (13)

Обзор матча