Модрич побил рекорд Срны по количеству матчей за сборную Хорватии

Сборная Хорватии вчера минимально одолела Кипр (1:0) в рамках отбора к ЧМ-2022.

В матче принимал участие хавбек "Реала" Лука Модрич, для которого эта игра стала 135-й в футболке первой национальной команды.

Таким образом Лука побил рекорд Дарио Срны. У экс-горняка 134 таких поединка.

Модрич дебютировал за сборную в далёком 2006-м году, забив с тех пор 16 голов за Хорватию.