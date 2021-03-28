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Модрич побил рекорд Срны по количеству матчей за сборную Хорватии
У Луки теперь 135 игр в футболке национальной команды
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Сборная Хорватии вчера минимально одолела Кипр (1:0) в рамках отбора к ЧМ-2022.
В матче принимал участие хавбек "Реала" Лука Модрич, для которого эта игра стала 135-й в футболке первой национальной команды.
Таким образом Лука побил рекорд Дарио Срны. У экс-горняка 134 таких поединка.
Модрич дебютировал за сборную в далёком 2006-м году, забив с тех пор 16 голов за Хорватию.
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