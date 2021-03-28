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Голкипер Зари дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины
Никола Василь сыграл против Коста-Рики
Фото: FCZoryaLuhansk
Голкипер "Зари" Никола Василь провел дебютный матч в составе сборной Боснии и Герцеговины.
Василь вышел на поле в стартовом составе в товарищеского матча против Коста-Рики (0:0). На 58-й минуте его заменил Кенан Пирич.
Это первый вызов 25-летнего вратаря в сборную Боснии и Герцеговины. Ранее он выступал за сборные U-18 и U-21.
В этом сезоне у Василя 14 матчей за "Зарю", в 8 из которых он отстоял на ноль.
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