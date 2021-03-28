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Роналду – о незасчитанном голе: Пострадала целая нация
Криштиану написал обращение в своём инстаграме
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после своего демарша в матче квалификации к ЧМ-2022 против Сербии (2:2).
Арбитр встречи по ошибке не засчитал победный гол Криштиану в компенсированное время. Роналду в сердцах сбросил с себя капитанскую повязку и демонстративно ушёл с поля до финального свистка.
"Быть капитаном сборной Португалии – одна из главных привилегий в моей жизни, я горжусь этим. Я всегда отдаю и буду отдавать всего себя ради своей страны, и это никогда не изменится.
Но бывают трудные времена, особенно когда чувствуешь, что пострадала целая нация. Поднимем головы и примем новый вызов! Вперед, Португалия!", – написал Роналду в инстаграме.
Отметим, что на игре не было ни ВАР, ни системы автоматического определения гола.
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