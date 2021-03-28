Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после своего демарша в матче квалификации к ЧМ-2022 против Сербии (2:2).

Арбитр встречи по ошибке не засчитал победный гол Криштиану в компенсированное время. Роналду в сердцах сбросил с себя капитанскую повязку и демонстративно ушёл с поля до финального свистка.

"Быть капитаном сборной Португалии – одна из главных привилегий в моей жизни, я горжусь этим. Я всегда отдаю и буду отдавать всего себя ради своей страны, и это никогда не изменится. Но бывают трудные времена, особенно когда чувствуешь, что пострадала целая нация. Поднимем головы и примем новый вызов! Вперед, Португалия!", – написал Роналду в инстаграме.

Отметим, что на игре не было ни ВАР, ни системы автоматического определения гола.