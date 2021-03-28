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Роналду – о незасчитанном голе: Пострадала целая нация

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Криштиану написал обращение в своём инстаграме

Роналду – о незасчитанном голе: Пострадала целая нация

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после своего демарша в матче квалификации к ЧМ-2022 против Сербии (2:2).

Арбитр встречи по ошибке не засчитал победный гол Криштиану в компенсированное время. Роналду в сердцах сбросил с себя капитанскую повязку и демонстративно ушёл с поля до финального свистка.

"Быть капитаном сборной Португалии – одна из главных привилегий в моей жизни, я горжусь этим. Я всегда отдаю и буду отдавать всего себя ради своей страны, и это никогда не изменится.

Но бывают трудные времена, особенно когда чувствуешь, что пострадала целая нация. Поднимем головы и примем новый вызов! Вперед, Португалия!", – написал Роналду в инстаграме.

Отметим, что на игре не было ни ВАР, ни системы автоматического определения гола.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Сербия
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Комментарии (11)
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MES QUE UN CLUB
28.03.2021 в 14:24
Бугага. Наверное всей раздевалкой успокаивали плачущую Кристинку, а Бадр Хари подарки передал.))
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0
0
Finactivq (Сімферополь)
28.03.2021 в 13:39
Тобто коли по судам ходили та хотіли цілу націю (Україну) засудити через нібито неправильну натуралізацію Мораєса то це нормально, а як перший раз судді твій гол не зараховують то вже це образа нації? Так таким випадків тонни, тільки но французи у нас вкрали 2 бали через гол де була рука та офсайд і нічого, а Європа вже сльози л'є)))
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+3
0
avatar
Dany_Red (Харьков)
28.03.2021 в 13:38
Поважаючі свою збірну капітани поводять себе як мужчини та не кидають капітанську пов'язку мов ті істеричні баби
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+3
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.03.2021 в 13:51
Це ж Крістіна, він завжди нив і плакав. Добре, що хоть дзеркальце не бере на поле...)))
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0
0
oda1979 (Запорожье)
28.03.2021 в 13:33
Интересно, есть ли в Португалии своя Седан??
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+1
0
oleg.m.3972 (Харьков)
28.03.2021 в 12:53
А помнишь, как ты пеналь бил после попадания мячом в спину Дарио ? Вот теперь аукается...
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+10
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
28.03.2021 в 12:11
Кажеш, Криштіан, нація постраждала? У відбірковому матчі? Та ти що??? Вболівальники України краще тебе знають, як може постраждати ціла нація від суддів: і у матчах, і у кабінетах.
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+12
0
Кот2021 (Николаев)
28.03.2021 в 12:47
100%. Вопрос в том: чё паниковать? - ведь все равно в группе первое место займут! "Пострадала целая нация", а как по мне: просто классный гол не засчитали.
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
28.03.2021 в 12:58
Та це же просто вистава - начебто він так розпереживався через "цілу націю", а не через особисту статистику.
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+6
0
Тренерую (Столица)
28.03.2021 в 13:25
Именно так и никак иначе !!!
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
28.03.2021 в 12:11
направить протест в Лозану или в Лузиану.
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+6
0


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