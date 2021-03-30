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Отбор к ЧМ. Уэльс – Чехия 1:0. Джеймс приносит валлийцам победу в упорном поединке
Уэльс не пустил чехов в отрыв
Фото – Goal, автор – неизвестен
Отбор к ЧМ-2022. Группа E, 3-й тур
30 марта, Кардифф Сити, Кардифф
Уэльс 1:0 Чехия
Гол: Джеймс (82)
Уэльс: Уорд – Родон, Лоуренс, Мефам (Мур, 57) – Н. Уильямс, Моррелл, Ампаду, Уилсон (Д. Уильмс, 76), К. Робертс – Бэйл, Джеймс
Чехия: Вацлик – Боржил, Кудела (Барак, 87), Челустка, Цоуфал (Выдра, 87) – Соучек, Голеш (Крменчик, 53) – Янкто, Дарида, Провод – Шик
Предупреждения: Лоуренс (54), К. Робертс (48) – Зима (55), Янкто (62)
Удаления: К. Робертс (77, вторая желтая) – Шик (49)
Уэльс добыл важнейшую победу над Чехией, являющейся их главным конкурентом за вторую строчку в группе E. Крайне напряженный и сухой поединок в Кардиффе уже близился к вполне логичной ничьей, но вингер МЮ Даниэль Джеймс имел на этот счёт другие планы, принеся своей команде первые три очка в турнирном зачёте.
Первый тайм прошёл в равной борьбе. Чехия немного больше владела мячом и чаще беспокоила ворота Дэнни Уорда. Будущий антигерой встречи Патрик Шик пару раз нашёл возможности для опасных ударов, свой момент был и у Соучека, но все они не доставили реальных проблем вратарю. У валлийцев была всего одна реальная возможность, которая превзошла все усилия чехов за первую половину – после флангового навеса Бэйл выскочил из-за спины Цоуфала и вплотную пробивал по воротам, но умудрился попасть в кипера Томаша Вацлика.
Второй тайм начался для Чехии хуже некуда. Строптивый Шик дал волю эмоциям, пустив в дело руки, за что был справедливо удалён с поля. Парадоксально, но славяне стали выглядеть даже лучше, играючи в меньшинстве. К середине 45-минутки составы уравнялись – за удар локтем был удалён Коннор Робертс, получивший повторное предупреждение.
Чехи усилили натиск, но неожиданно пропустили в ответ. Бэйл выпилил идеальный навес в штрафную, после чего невысокий Дэниэл Джеймс ухитрился не только выиграть борьбу на втором этаже, но и отправить мяч в ворота. На последних секундах Челуста имел возможность сравнять счёт в игре после углового, но Джо Родон сделал впечатляющий блок, нейтрализовав угрозу.
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