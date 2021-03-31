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Полунин: Если не выиграть у Казахстана, тогда и говорить не о чем

Чемпионат мира FIFA
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Сегодня украинская сборная сыграет финальный матч во время мартовской международной паузы

Полунин: Если не выиграть у Казахстана, тогда и говорить не о чем

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Андрей Полунин поделился ожиданием от предстоящего отборочного матча ЧМ-2022, в котором "сине-желтые" встретятся с Казахстаном.

- После матча с Финляндией остался вопрос. Как наша сборная, ведя в счете, не смогла довести победу до логичного результата? В чем проблема?
- Наверное, нашей молодежи не хватило опыта. Когда пропустили гол, Бущану нужно было подсказать Миколенко, не ему отыграть, а просто вынести мяч. Не хватило элементарной концентрации, сыграть просто и надежно.

Хотелось в таких матчах, создавать больше голевых моментов. Да были моменты у того же Зубкова в первом тайме, но они не стопроцентные. Дома нужно играть первым номером, в более агрессивный и атакующий футбол, когда необходимо добиваться результата. С такими командами нельзя терять очки, которых осенью может и не хватить для поставленной задачи.

Конечно, при выборе тактики главному тренеру виднее, по какой схеме играть. Но дома выстроить защиту в пять футболистов? Трудно понять! Может такая модель в три центральных защитника наигрывается на финальную часть чемпионата Европы? Но, можно потерять сейчас и не успеть потом. Мы не знаем причин, почему тренерский штаб это делает, им решать, и они в ответе за свои действия. Справедлив ли результат? Думаю, да. Финны хорошая дисциплинированная команда, где играют опытные футболисты, они очень хорошо используют стандарты и прекрасно играют в контратаках. В матче против боснийцев Пукки убежал в контратаку, забив второй мяч. И в Киеве были похожие две-три ситуации, когда они опасно выбегали, и не забили. И все-таки опытный Пукки дождался своего момента, запрессинговал защитников заставив их ошибиться и заработал пенальти. Исходя из того, как развивалась игра, и то, что вели в счете, то такой матч обязаны были выигрывать. Но из-за простой ошибки и расслабленности в последние десять минут, сами виноваты в таком исходе.

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- Теперь нужно в матче с Казахстаном менять тактику?
- Если не выиграть у них, тогда и говорить не о чем. Просто нужно выйти и сыграть в атакующий, агрессивный футбол, применить прессинг. При любом раскладе такую команду сборная Украины обязана обыграть. Наши игроки по уровню и классу на порядок выше соперника. Поэтому что-то рассусоливать и о чем-то рассуждать не приходиться. Мы фавориты, и должны не только выиграть, а сделать это легко и красиво. Кроме победы другого ничего не принимается!

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В статье: Украина Андрей Полунин
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