Гол Манора Соломона, разгромы от Шотландии, Венгрии и Исландии

В отборе на ЧМ-2022 сыграно третий тур. В поединках среды было забито 47 голов.

Греция - Грузия 1:1 (0:0)

Голы: Какабадзе (76, автогол), Кварацхелия (78)

Грузины тоже забили, и соперникам. Но эта ничья точно не в пользу одной из этих команд, а скорее Испании и Швеции, которые удерживают отрыв в группе В.

Северная Ирландия - Болгария 0:0

Единственный безголевой поединок тура - добавляет уверенности лидерам группы С Италии и Швейцарии.

Андорра - Венгрия 1:4 (0:1)

Голы: Пуйоль (90+3) - Фиола (45+2), Газдаг (51), Кляйнгайслер (58), Него (90)

Прогнозируемая победа обеспечила вторую позицию венграм в группе и с 7 пунктами в активе.

Сан-Марино - Албания 0:2 (0:0)

Голы: Манай (63), Узун (85)

Албания переходит на третью позицию в группе I (6 очков) и оставляет позади грозную Польшу с 4 пунктами.

Молдова - Израиль 1:4 (1:1)

Голы: Карп (29) - Захави (45 + 2), Манор Соломон (57), Даббур (64), Натхо (66)

Удаление: Николаеску (50)

Дела в сборной Израиля пошли гораздо лучше после того, как был удален игрок Молдовы. К тому моменту гости смогли на последних секундах первого тайма только сравнять счет. Во второй половине встречи важный гол забил легионер донецкого "Шахтера" Манор Соломон - вывел команду вперед.

Шотландия - Фареры 4:0 (1:0)

Голы: Макгинн (7, 53), Адамс (60), Фрейзер (70)

Кроме явного героя - автора дубля, можно отметить и Кирана Тирни, который в трех случаях отдавал голевые передачи.

Лихтенштейн - Исландия 1:4 (0:2)

Голы: Фрик (79) - Севарссон (12), Бьярнасон (45+1), Палссон (77), Сигурьонссон (90+4)

Исландия наконец получила свою первую победу в розыгрыше - в предыдущих двух матчах были поражения. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице группы J.