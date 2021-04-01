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Гол Манора Соломона, разгромы от Шотландии, Венгрии и Исландии
Все по 4 гола
Фото: Twitter European Qualifiers
В отборе на ЧМ-2022 сыграно третий тур. В поединках среды было забито 47 голов.
Греция - Грузия 1:1 (0:0)
Голы: Какабадзе (76, автогол), Кварацхелия (78)
Грузины тоже забили, и соперникам. Но эта ничья точно не в пользу одной из этих команд, а скорее Испании и Швеции, которые удерживают отрыв в группе В.
Северная Ирландия - Болгария 0:0
Единственный безголевой поединок тура - добавляет уверенности лидерам группы С Италии и Швейцарии.
Андорра - Венгрия 1:4 (0:1)
Голы: Пуйоль (90+3) - Фиола (45+2), Газдаг (51), Кляйнгайслер (58), Него (90)
Прогнозируемая победа обеспечила вторую позицию венграм в группе и с 7 пунктами в активе.
Сан-Марино - Албания 0:2 (0:0)
Голы: Манай (63), Узун (85)
Албания переходит на третью позицию в группе I (6 очков) и оставляет позади грозную Польшу с 4 пунктами.
Молдова - Израиль 1:4 (1:1)
Голы: Карп (29) - Захави (45 + 2), Манор Соломон (57), Даббур (64), Натхо (66)
Удаление: Николаеску (50)
Дела в сборной Израиля пошли гораздо лучше после того, как был удален игрок Молдовы. К тому моменту гости смогли на последних секундах первого тайма только сравнять счет. Во второй половине встречи важный гол забил легионер донецкого "Шахтера" Манор Соломон - вывел команду вперед.
Шотландия - Фареры 4:0 (1:0)
Голы: Макгинн (7, 53), Адамс (60), Фрейзер (70)
Кроме явного героя - автора дубля, можно отметить и Кирана Тирни, который в трех случаях отдавал голевые передачи.
Лихтенштейн - Исландия 1:4 (0:2)
Голы: Фрик (79) - Севарссон (12), Бьярнасон (45+1), Палссон (77), Сигурьонссон (90+4)
Исландия наконец получила свою первую победу в розыгрыше - в предыдущих двух матчах были поражения. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице группы J.
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