Дешам: Казахстан называли команду идиотов, а они сыграли вничью с Украиной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам необычно высказался о национальной команде Казахстана после матча отбора на чемпионат мира-2022 с Боснией и Герцеговиной (1:0).

Напомним, что сборная Казахстана сыграла вничью с Украиной (1:1) и набрала свое первое очко в квалификации ЧМ-2022.

Didier Deschamps: "It is difficult for everyone. Look at Kazakhstan, who according to you (journalists) was a team of morons, they've just managed a draw in Ukraine. Not so moronic eh."