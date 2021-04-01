Победный от Соломона. Молдова - Израиль 1:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Молдова - Израиль, которые встречались в третьем туре отбора к Чемпионату мира 2022. Хозяева забили первыми, но пропустили перед перерывом, а во втором тайме вингер Шахтера Манор Соломон отметился результативным ударом, который фактически решил судьбу противостояния. Уже после этого Израиль довел дело до разгрома. В первых трех турах Израиль набрал четыре очка и занимает третье место в группе F.

Отбор к ЧМ-2022. Группа F

Молдова - Израиль 1:4

Голы: Карп 29 - Захави 45 + 2, Соломон 57, Даббур 64, Натхо 66