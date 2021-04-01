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Победный от Соломона. Молдова - Израиль 1:4. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Молдова - Израиль, отбор к ЧМ-2022, 31 марта 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Молдова - Израиль, которые встречались в третьем туре отбора к Чемпионату мира 2022. Хозяева забили первыми, но пропустили перед перерывом, а во втором тайме вингер Шахтера Манор Соломон отметился результативным ударом, который фактически решил судьбу противостояния. Уже после этого Израиль довел дело до разгрома. В первых трех турах Израиль набрал четыре очка и занимает третье место в группе F.
Отбор к ЧМ-2022. Группа F
Молдова - Израиль 1:4
Голы: Карп 29 - Захави 45 + 2, Соломон 57, Даббур 64, Натхо 66
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