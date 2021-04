Сердце Челси уже позади: Харри Кейн – рекордсмен национальной сборной Англии по голам с пенальти

Сборная Англии с большим трудом обыграла поляков в поединке 3-го тура квалификации на ЧМ-2022 (2:1). Счет на 19-й минуте открыл нападающий "трех львов" Харри Кейн, форвард "Тоттенхэма" реализовал пенальти.

Якуб Модер сравнял цифры на табло во втором тайме, Харри Магуайр вырвал для англичан три очка под занавес встречи.

Для Кейна реализация приговора с 11-метровой отметки стала десятой за национальную команду. Харри стал рекордсменом сборной по данному показателю, он опередил экс-полузащитника "Челси" Фрэнка Лэмпарда (9 голов).

10 - Harry Kane is now the all-time leading penalty scorer for England, netting 10 from the spot - one more than Frank Lampard. Reliable.