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Сердце Челси уже позади: Харри Кейн – рекордсмен национальной сборной Англии по голам с пенальти

Чемпионат мира FIFA
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Настоящий таргетмен

Сердце Челси уже позади: Харри Кейн – рекордсмен национальной сборной Англии по голам с пенальти

Фото: England

Новина українською

Сборная Англии с большим трудом обыграла поляков в поединке 3-го тура квалификации на ЧМ-2022 (2:1). Счет на 19-й минуте открыл нападающий "трех львов" Харри Кейн, форвард "Тоттенхэма" реализовал пенальти.

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Якуб Модер сравнял цифры на табло во втором тайме, Харри Магуайр вырвал для англичан три очка под занавес встречи.

Для Кейна реализация приговора с 11-метровой отметки стала десятой за национальную команду. Харри стал рекордсменом сборной по данному показателю, он опередил экс-полузащитника "Челси" Фрэнка Лэмпарда (9 голов).

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В статье: Англия Фрэнк Лэмпард Харри Кейн
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