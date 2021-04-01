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Что это было? Эксперт анализирует матч Украина - Казахстан

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

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Что это было? Эксперт анализирует матч Украина - Казахстан

Фото: Халат Милевского

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украина не сумела обыграть Казахстан на своем поле, серьезно усложнив себя квалификацию на Чемпионат мира-2022. Вполне вероятно, эта потеря очков еще аукнется нашей команде. Известный тренер и эксперт Александр Севидов проанализировал прошедшую игру, а также сделал выводы после мартовского цикла матчей команды Андрея Шевченко.

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Тайм-коды:

  • 00:10 - "Так слабо против сборной Украины еще не играла ни одна команда"
  • 02:21 - Эксперименты Шевченко с тактикой
  • 03:58 - Насколько повлияло отсутствие Ярмоленко и Коноплянки?
  • 05:26 - Итоги марта для сборной Украины
  • 07:38 - Как эксперименты повлияют на сборную летом на Евро?

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В статье: Украина Казахстан Александр Севидов
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 14:14
Это был набор команды не по профессиональным качествам, а по родственным связям.
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Piter (Полтава)
01.04.2021 в 13:27
ми сєбья нє позіціоніруєм. ето нас позіціонірують всє каму нє лєнь
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