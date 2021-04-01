Чемпионат мира FIFA
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Что это было? Эксперт анализирует матч Украина - Казахстан
Мы ожидали иного
Фото: Халат Милевского
Сборная Украина не сумела обыграть Казахстан на своем поле, серьезно усложнив себя квалификацию на Чемпионат мира-2022. Вполне вероятно, эта потеря очков еще аукнется нашей команде. Известный тренер и эксперт Александр Севидов проанализировал прошедшую игру, а также сделал выводы после мартовского цикла матчей команды Андрея Шевченко.
Тайм-коды:
- 00:10 - "Так слабо против сборной Украины еще не играла ни одна команда"
- 02:21 - Эксперименты Шевченко с тактикой
- 03:58 - Насколько повлияло отсутствие Ярмоленко и Коноплянки?
- 05:26 - Итоги марта для сборной Украины
- 07:38 - Как эксперименты повлияют на сборную летом на Евро?
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 14:14
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Piter (Полтава)
01.04.2021 в 13:27
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