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Будущий соперник сборной Украины не осилил Черногорию
Гол забить забыли
В контрольном матче Босния и Герцеговина, которая является соперницей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022, дома приняла черногорцев.
С боснийцами украинцы сыграют 12 октября дома и 16 ноября - на выезде.
Товарищеский матч
Город Сараево, стадион Грбавица
02.06.2021
Босния и Герцеговина - Черногория 0:0
Обзор поединка
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