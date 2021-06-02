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Будущий соперник сборной Украины не осилил Черногорию

Чемпионат мира FIFA
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Гол забить забыли

Будущий соперник сборной Украины не осилил Черногорию

Новина українською

В контрольном матче Босния и Герцеговина, которая является соперницей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022, дома приняла черногорцев.

С боснийцами украинцы сыграют 12 октября дома и 16 ноября - на выезде.

Товарищеский матч

Город Сараево, стадион Грбавица

02.06.2021

Босния и Герцеговина - Черногория 0:0

Обзор поединка

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В статье: Босния и Герцеговина Черногория отбор к ЧМ-2022
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